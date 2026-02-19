NECROFIER - Transcend Into Oblivion

Transcend Into Oblivion

Genre:
Melodic Black Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Metal Blade Records
Release:
27.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Fires Of The Apocalypse, Light My Path I
    2. Fires Of The Apocalypse, Light My Path II
    3. Fires Of The Apocalypse, Light My Path III
    4. Behold, The Birth Of Ascension
    5. Servants Of Darkness, Guide My Way I
    6. Servants Of Darkness, Guide My Way II
    7. Servants Of Darkness, Guide My Way III
    8. Mystical Creation Of Enlightenment
    9. Horns Of Destruction, Lift My Blade I
    10. Horns Of Destruction, Lift My Blade II
    11. Horns Of Destruction, Lift My Blade III
    12. Toward The Necrofier

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

