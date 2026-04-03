VARIOUS ARTISTS - DROPKICK MURPHYS / HAYWIRE 617 - New England Forever

DROPKICK MURPHYS / HAYWIRE 617 - New England Forever

Mehr über Various Artists

Genre:
Punk Rock / Hardcore
Label:
Dummy Luck Music
Release:
17.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. DROPKICK MURPHYS - Citizen I.C.E.
    2. DROPKICK MURPHYS - Only The Strong
    3. DROPKICK MURPHYS - Solidarity
    4. DROPKICK MURPHYS - Always By My Side
    5. HAYWIRE 617 - New England Forever
    6. HAYWIRE 617 - Hang Up The Telephone
    7. HAYWIRE 617 - The Henchmen
    8. HAYWIRE 617 - The Boys Are Back

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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