Schöner Split zweier Boston-Legenden.

Es ist schon reichlich überraschend, dass sich die alteingessenen Punker und Folk-Punker DROPKICK MURPHYS und HAYWIRE 617 erst auf einer gemeinsamen Europatour im vergangenen Jahr so richtig kennenlernten. Immerhin sind beide Bands schon lange im Geschäft und stammen beide aus Boston, was es irgendwie noch überraschender macht, dass sich der Weg der beiden Truppen nicht bereits viel früher kreuzte. Immerhin scheint die spät gefundene Freundschaft sehr fruchtbar zu sein, denn nur ein Jahr nach der eben angesprochenen Tour erscheint mit "New England Forever" ein Split-Album, wobei jede Band vier Songs zum Gesamterlebnis beisteuert.



Den Anfang macht dabei DROPKICK MURPHYS mit einer überarbeiteten Neuauflage von 'Citizen C.I.A.', die sich an den aktuellen Ereignissen in den USA orientierend nun als 'Citizen I.C.E.' die US-amerikanische Einwanderungsbehörde vornimmt und gleichzeitig mit einem Gastauftritt von HAYWIRD 617 daherkommt. Nicht unbedingt der spannendeste Song für langjährige Fans, doch diese werden dafür im Anschluss mit 'Only The Strong' und 'Solidarity' bestens bedient, wobei wir es hier mit zwei knackigen Punk-Rockern zu tun haben, die schnell ins Ohr gehen. Den Abschluss dieser Hälfte des Splits bildet dann passend zum kooperativen Gesamtbild eine HAYWIRE 617-Coverversion, wobei hier 'Always By My Side' mit viel Respekt vor dem Original und der gewohnt folkig angehauchten Schmissigkeit interpretiert wird. Für mich tatsächlich der stärkste Song im Beitrag von DROPKICK MURPHYS zu dieser Veröffentlichung.



Im Anschluss wiederholt sich das Konzept, nur dass dieses Mal HAYWIRE 617 die federführende Band ist. Soll heißen, dass es mit dem frischen Titeltrack 'New England Forever' eine Koproduktion mit DROPKICK MURPHYS zu hören gibt, die unheimlich prägnant aus den Boxen schallt und vielleicht den Höhepunkt der gesamten Scheibe markiert. 'Hang Up The Telephone' und 'The Henchmen' sind dagegen deutlich tiefer im Hardcore verwurzelt und kommen daher mit mehr Wucht aus den Boxen, wobei gerade der letztgenannte Track als weiterer Höhepunkt durchgeht. Abgeschlossen wird die Halbzeit dann mit einem Cover des DROPKICK MURPHYS-Tracks 'The Boys Are Back', um hier schlussendlich gänzlich den Kreis zu schließen. Wie auch schon bei 'Always By My Side' funktioniert diese Neuinterpretation unheimlich gut und so beendet man die Spielzeit mit einem breiten Grinsen im Gesicht.



Alles richtig gemacht, kann man den beiden Bands aus Boston dann eigentlich auch nur attestieren. Musikalisch und auch thematisch macht der Split unheimlich viel Sinn, den Spaß beider Truppen am gemeinsamen Unterfangen hört man dem gesamten Material an. Auch wenn wir hier beim frischen Songmaterial keinen neuen Klassiker fürs Liveset geboten bekommen, ist "New England Forever" einfach ein schöner Appetithappen für Fans beider Bands.



