SOLITUDE, THE - The Sound Of Absent Life

The Sound Of Absent Life

Mehr über Solitude, The

Genre:
Epic Doom Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Reaper Entertainment
Release:
03.04.2026

    < 5 Wertungen

    1. Ruins Of The Fallen Stars
    2. Deny The Sun
    3. Gateway To Hell
    4. Beneath The Fallen Leaves
    5. Cry For The Dark One
    6. Requiem
    7. Evil Needs Release
    8. He Who Prevails
    9. Bride Of Misery
    10. The Sound Of Absent Life

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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