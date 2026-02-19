GAEREA: Weiterer Song aus dem kommenden Album
19.02.2026 | 16:41
Am 20. März 2026 wird mit "Loss" das neue Album von GAEREA erscheinen. Die portugiesische Post-Black-Metal-Band hat nun mit 'Nomad' den bereits vierten Track des Longplayers präsentiert. Damit ist bereits vorab fast die Hälfte der insgesamt neun Lieder das Albums bekannt.
GAEREA - Nomad
https://www.youtube.com/watch?v=OL-aRFJohIA&list=RDOL-aRFJohIA&start_radio=1
