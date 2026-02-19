FOO FIGHTERS mit Album-Ankündigung und Single
19.02.2026 | 16:34
In letzter Zeit hatte es bereits Andeutungen gegeben, nun ist es Gewissheit: Die FOO FIGHTERS veröffentlichen am 24. April 2026 ihr neues Album "Your New Favorite Toy". Es wird der Nachfolger zum 2023 erschienenen "But Here We Are" sein. Passend zur Ankündigung hat die Gruppe um Frontmann Dave Grohl auch den Titeltrack präsentiert.
FOO FIGHTERS - Your New Favorite Toy
https://www.youtube.com/watch?v=Lgy4a0tXz7M&list=RDLgy4a0tXz7M
