ARCH ENEMY geht auf Clubtour

Das Melo-Death-Flagschiff ARCH ENEMY hat die Tourdaten der "Back To The Root Of All Evil Tour 2026" bekannt gegeben. Es geht quer durch Europa auf die Bretter der Clubs.
Hier die Tourdaten:
19.07.2026 Berlin, Bi Nuu
21.07.2026 Copenhagen, Pumpehuse
22.07.2026 Stockholm, Kollektivet Livet
24.07.2026 Helsinki, Tavastia
25.07.2026 Tallinn, Helitehas
27.07.2026 Krakow, Hype Park
02.08.2026 Köln, Club Vola
03.08.2026 Paris, Maroquinerie
05.08.2026 Vitoria, Jimmy Jazz
09.08.2026 Utrecht, Tivoli Pandora
10.08.2026 London, The Underworld
11.08.2026 Manchester, Rebellion
To The Last Breath
https://www.youtube.com/watch?v=D0qVITuEIKE=RDD0qVITuEIKE&start_radio=1
