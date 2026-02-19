THUNDERMOTHER im Fahrstuhl zur Unterwelt

Am 17. April 2026 erscheint über Napalm Records das neue Live-Album "Live'n'Alive" von THUNDERMOTHER digital und am 10. Juli 2026 physisch.



Nach 'Whatever - Live in Gothenburg' gibt es mit 'Hellevator - Live in Huskvarna' eine weitere Auskopplung.



Filippa Nässil über 'Live'n'Alive':

"Alles ist live. Wir nutzen hier keine Backing-Tracks, wie es sonst heutzutage fast jede Band tut. Wir haben keine Overdubs und haben auch keine Instrumente neu aufgenommen. Es ist ALLES live und Rock'n'Roll. Ich an der Gitarre, Majsan Lindberg am Bass, Joan Massing an den Drums und Linnéa Vikström als Leadsängerin und in manchen Songs auch als Rhythmusgitarristin. An der Song-Reihenfolge haben wir auch nichts verändert  das ist unsere Setlist aus 2025. Genau so macht man das!"



Filippa Nässil über "Hellevator - Live in Huskvarna":

"I'm going down, down, down below... In the Hellevator you cannot pray... Wäre das nicht die perfekte Fahrstuhlmusik? Es geht um Spaß, und nichts als das bringt uns dieser Song, seit wir ihn geschrieben haben. Streamt ihm laut!"



Live'n'Alive Trackliste:



01-Can You Feel It - Live in Cologne

02-Loud And Free - Live in Cologne

03-The Road Is Ours - Live in Cologne

04-So Close - Live in Huskvarna

05-Bright Eyes - Live in Huskvarna

06-Take The Power - Live in Copenhagen

07-Dead Or Alive - Live in Huskvarna

08-I Don't know You - Live in Cologne

09-Sleep - Live in Cologne

10-I Left My License In The Future - Live in Copenhagen

11-Dog From Hell - Live in Huskvarna

12-Can't Put Out The Fire - Live in Copenhagen

13-Whatever - Live in Gothenburg

14-Shoot To Kill - Live in Cologne

15-Try With Love - Live in Copenhagen

16-Thunderous - Live in Copenhagen

17-Hellevator - Live in Huskvarna

18-Speaking Of The Devil - Live in Huskvarna

19-Driving In Style - Live in Huskvarna



Hellevator - Live in Huskvarna







https://www.youtube.com/watch?v=AjNaVmazw7s



Whatever - Live in Gothenburg







https://www.youtube.com/watch?v=0YU0ZbEgt-Y

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: thundermother live n alive hellevator live in huskvarna whatever live in gothenburg