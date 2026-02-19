THUNDERMOTHER im Fahrstuhl zur Unterwelt
Am 17. April 2026 erscheint über Napalm Records das neue Live-Album "Live'n'Alive" von THUNDERMOTHER digital und am 10. Juli 2026 physisch.
Nach 'Whatever - Live in Gothenburg' gibt es mit 'Hellevator - Live in Huskvarna' eine weitere Auskopplung.
Filippa Nässil über 'Live'n'Alive':
"Alles ist live. Wir nutzen hier keine Backing-Tracks, wie es sonst heutzutage fast jede Band tut. Wir haben keine Overdubs und haben auch keine Instrumente neu aufgenommen. Es ist ALLES live und Rock'n'Roll. Ich an der Gitarre, Majsan Lindberg am Bass, Joan Massing an den Drums und Linnéa Vikström als Leadsängerin und in manchen Songs auch als Rhythmusgitarristin. An der Song-Reihenfolge haben wir auch nichts verändert das ist unsere Setlist aus 2025. Genau so macht man das!"
Filippa Nässil über "Hellevator - Live in Huskvarna":
"I'm going down, down, down below... In the Hellevator you cannot pray... Wäre das nicht die perfekte Fahrstuhlmusik? Es geht um Spaß, und nichts als das bringt uns dieser Song, seit wir ihn geschrieben haben. Streamt ihm laut!"
Live'n'Alive Trackliste:
01-Can You Feel It - Live in Cologne
02-Loud And Free - Live in Cologne
03-The Road Is Ours - Live in Cologne
04-So Close - Live in Huskvarna
05-Bright Eyes - Live in Huskvarna
06-Take The Power - Live in Copenhagen
07-Dead Or Alive - Live in Huskvarna
08-I Don't know You - Live in Cologne
09-Sleep - Live in Cologne
10-I Left My License In The Future - Live in Copenhagen
11-Dog From Hell - Live in Huskvarna
12-Can't Put Out The Fire - Live in Copenhagen
13-Whatever - Live in Gothenburg
14-Shoot To Kill - Live in Cologne
15-Try With Love - Live in Copenhagen
16-Thunderous - Live in Copenhagen
17-Hellevator - Live in Huskvarna
18-Speaking Of The Devil - Live in Huskvarna
19-Driving In Style - Live in Huskvarna
Hellevator - Live in Huskvarna
https://www.youtube.com/watch?v=AjNaVmazw7s
Whatever - Live in Gothenburg
https://www.youtube.com/watch?v=0YU0ZbEgt-Y
