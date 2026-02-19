KEEP IT TRUE LEGIONS - weitere hochkarätige Bestätigung

Das bisher veröffentlichte Lineup für das KEEP IT TRUE LEGIONS-Festival in Geiselwind hatte ja schon einige Leckerbissen für die Metalsheads. Nun wurde mit SAXON die letzte Band für die Veranstaltung bekanntgegeben.

Das komplette Lineup lautet:

Samstag, 08.08.2026: SAXON; CRIMSON GLORY; JAG PANZER; LEATHER NUNN; RIOT CITY; SINTAGE; AQUILLA; HUNGER

Sonntag, 09.08.2026: SAVATAGE; AMORED SAINT; METAL CHURCH; TAILGUNNER; TROVAO; SACRED; FRONT ROW WARRIOR

Tickets für das 2-tägige Festival bekommt Ihr auf der Webseite des Veranstalters.