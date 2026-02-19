Erstes Album von DEMON SPELL

Und gleich noch ein Debütalbum, welches bei Dying Victims Productions in den Startlöchern steht (VÖ-Datum am 24. April 2026) Dieses Mal allerdings auf CD und Vinyl.

Nach der verfluchten EP "Evil Nights" im Jahr 2024 kehrt der Zirkel von DEMON SPELL zurück und entfesselt eine Vision von düsterem, okkultem Heavy Metal, geboren aus Staub, Knochen und Schatten. Passend betitelt mit "Blessed Be The Dark" ist das Debütalbum der Italiener ein Abstieg in rituelles Feuer und uralten Untergang, wo die Echos des Grabes erneut erklingen. Dies ist Musik für Jünger der zeitlosen Kunst der Dunkelheit.

Mit "Blessed Be The Dark" vertiefen DEMON SPELL ihre Hingabe an eine schattenhafte Form des Heavy Metal, verwurzelt in der klassischen Tradition, jedoch verhüllt in okkulten und arkanen Klangfarben  dargeboten mit provokanter, theatralischer Präsenz. Völlig unberührt von moderner Einflusssphäre schöpft ihr Sound aus der ursprünglichen Essenz des frühen Heavy Metal; man könnte sich ein gedankliches Enddatum im Jahr 1985 vorstellen  oder vielleicht sogar noch früher. Das Album präsentiert eine gereiftere und ausgefeiltere Vision ihres Sounds, der erstmals auf der schnell und prägnant zuschlagenden EP zu hören war. Hier erkunden sie dunklere, okkultere Atmosphären und bieten zugleich rohe, energiegeladene Passagen, die für Momente von Dynamik und Vorwärtsdrang sorgen.

DEMON SPELL im Langformat zu hören fühlt sich an wie das Betreten eines endlosen Sabbats, in dem Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen und die Flamme niemals erlischt. "Blessed Be The Dark" steht als Zeugnis für Heavy Metal als Zeremonie  zeitlos, feierlich und beseelt vom Geist der Nacht.

Mit 'Curse Of The Undead' hat die Kombo auch bereits einen ersten Song vorgestellt.

Curse Of The Undead

https://www.youtube.com/watch?v=44xvkvuc7jU

