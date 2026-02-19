GLADENFOLD - Soulbound

Soulbound

Genre:
Symphonic Power Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Reaper Entertainment
Release:
27.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Fire Wind
    2. Wardens Of Time
    3. For My Queen
    4. Helix Of Hate
    5. Mercy
    6. Ghostlike
    7. Chaos Waltz
    8. Anthem Of The Broken
    9. Soundbound Parallax

