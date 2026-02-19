PRAEFATOR: Erstes Demotape
Dying Victims Productions veröffentlicht das erste Demo von PRAEFATOR mit dem Titel "The First Call Of Magick" im guten, alten Musikkassettenformat.
Aus den Niederlanden stammend, präsentiert PRAEFATOR fünf eigene Tracks. Aus ihren kalten Gräbern erhoben, um ihren Fluch über die Massen zu verbreiten, liefert das Quartett Old School-Occult-Heavy Metal inspiriert von Bands wie MERCYFUL FATE, VENOM, BLITZKRIEG und HEAVY LOAD sowie vielen weiteren Kult-Acts.
Lauscht doch mal rein in die erste Hörkostprobe 'Sorcerer Of Hell':
Sorcerer Of Hell
https://www.youtube.com/watch?v=KgcSzZYWOCo
- Quelle:
- Dying Victims Productions
Stephan Lenze
- Stephan Lenze
- Tags:
- praefator sorcerer of hell the first call of magick dying victims productions
