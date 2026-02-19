Neuer Vorab-Track von MIDRYASI'S KULT
Kommentieren
19.02.2026 | 00:58
Mit (Ex-)Mitgliedern von DOOMSWORD beschwören die Italiener MIDRYASI'S KULT eine obskure Mixtur aus NWoBHM, erdrückendem Doom und schwarzer Magie im Black Metal-Gewand. "Italian Dark Sound" ist ein finsteres Glaubensbekenntnis. Das Album erscheint am 27. März über Dying Victims Productions.
Mit 'Taste For Damnation' hat die Band nun einen zweiten Song aus dem Album vorgestellt.
Taste For Damnation
https://www.youtube.com/watch?v=U4oSko5zNtA
- Quelle:
- Dying Victims Productions
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- midryasis kult taste for damnation italian dark sound dying victims productions
0 Kommentare