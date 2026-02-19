Larry Howe wieder raus bei VICIOUS RUMORS

Das Besetzungskarusell bei VICIOUS RUMORS dreht sich munter weiter. Nach dem kurzzeitigen Rausschmiss von Drummer Larry Howe im letzten Jahr (welcher allerdings bereits einige Tage später wieder rückgängig gemacht wurde), hat es den überzeugten MAGA-Anhänger ob seiner zahlreichen "problematischen" Äußerungen nun ein zweites Mal erwischt.

Bandchef Geoff Thorpe schreibt dazu auf der Facebook-Seite folgendes:

"Nach Jahren der Meinungsverschiedenheiten in dieser Angelegenheit werden VICIOUS RUMORS künftig nicht mehr mit ihrem langjährigen Schlagzeuger Larry Howe auf Tour gehen. Als Band haben wir Larrys persönliche politische Ambitionen nie geteilt. So schwer es auch ist, ein Gründungsmitglied gehen zu lassen  VR kann es nicht länger hinnehmen, aufgrund von Larrys persönlichen Ansichten durch bloße Verbindung mit ihm Nachteile zu erfahren. Diese spiegeln nicht die Meinung von Vicious Rumors wider.

Unsere Botschaft ist einfach und klar: Einheit! Und gemeinsam Heavy Metal feiern! Diese Botschaft hat sich seit der Gründung von VR im Jahr 1979 nicht geändert. Wir haben Songs wie 'World Church' geschrieben, um Menschen zusammenzubringen. Das ist unsere Botschaft für VICIOUS RUMORS.

Aus Respekt gegenüber VR wird Larry die Verpflichtungen der Band für den US-Teil der "The Devil's Asylum Tour" erfüllen, die in wenigen Tagen beginnt  vom 25. Februar bis zum 28. März.

Wir möchten Larry für all die Jahre seines Engagements für die Band und seine außergewöhnliche Musikalität danken. Einen neuen Tour-Schlagzeuger werden wir in Kürze bekannt geben.

Jetzt lassen wir wieder die Heavy Metal-Musik sprechen! Wir sehen uns bald auf Tour in den USA und Europa, VR-Maniacs. 75 Shows starten in einer Woche!

Auf geht's!"

Ob die Suspendierung nun nur für Live-Auftritte gilt oder generell auch für alle weiteren Studio-Aktivitäten, geht zumindestens für mich nicht wirklich eindeutig aus dem Statement hervor.

Harren wir also der Dinge...