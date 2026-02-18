Neuer Track von BELPHEGOR

Die Salzburger Spezialisten für qualitativ hochwertiges Fratzengeballer sind wieder da. Im Videoclip zum Track 'Scarlet Beast - Leviathan' fängt BELPHEGOR die Essenz der Finsternis bildlich ein. Das Video entstand unter der Regie von Thomas Keplinger.

Die Black Deather nähern sich langsam der Fertigstellung ihres 13. Studioalbums und freuen sich darüber, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Scarlet Beast - Leviathan

https://www.youtube.com/watch?v=R84svP3mTJo