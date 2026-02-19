ENISUM kündigt neues Album an

Die italienischen Melodick-Black-Metaller ENISUM haben für den 27.03.2026 ihr neues Studioalbum "Autumn Embrace" angekündigt. Drei Jahre nach dem letzten Release wird nun, mit Unterstützung von Avantgarde Music, ein neues Kapitel der Bandgeschichte aufgeschlagen.





"Autumn Embrace" Trackliste:





01. Nowhere

02. Autumn Embrace

03. Oblivion Cave

04. Woods of Lost Souls

05. Miss You

06. Sweet Autumn of Decadence

07. Forest Breath

Quelle: ENISUM Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: enisum autumn embrace