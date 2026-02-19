ENISUM kündigt neues Album an
19.02.2026 | 15:03
Die italienischen Melodick-Black-Metaller ENISUM haben für den 27.03.2026 ihr neues Studioalbum "Autumn Embrace" angekündigt. Drei Jahre nach dem letzten Release wird nun, mit Unterstützung von Avantgarde Music, ein neues Kapitel der Bandgeschichte aufgeschlagen.
"Autumn Embrace" Trackliste:
01. Nowhere
02. Autumn Embrace
03. Oblivion Cave
04. Woods of Lost Souls
05. Miss You
06. Sweet Autumn of Decadence
07. Forest Breath
