AMORPHIS: Live-Video, feat. Anneke Van Giersbergen

Am 16. Oktober 2023 veröffentlicht AMORPHIS via Atomic Fire Records "Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)". Heute zeigt uns die Band mit 'Queen Of Time' ein erstes Live-Video daraus, mit dabei Anneke Van Giersbergen.



"Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)" - Trackliste:



01. The Bee

02. Message In The Amber

03. Daughter Of Hate

04. The Golden Elk

05. Wrong Direction

06. Heart Of The Giant

07. We Accursed

08. Grain Of Sand

09. Amongst Stars, feat. Anneke van Giersbergen

10. Pyres On The Coast



Amongst Stars, feat. Anneke Van Giersbergen







https://www.youtube.com/watch?v=Jg2n7kRg3h4

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: amorphis queen of time live tavastia 2021 amongst stars anneke van giersbergen