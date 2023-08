DRAGONHEART: neues Video zum Album-Release

Zum heutigen Release von DRAGONHEARTs "The Dragonheart's Tale" gibt es das neue Lyric-Video 'Ghost Of The Storm', dem Henning Basse (METALIUM) seine Stimme leiht.



Ghost Of The Storm







https://www.youtube.com/watch?v=c2qP393SYcA

Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dragonheart dragonhearts tale ghost of the storm