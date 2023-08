Bernie Marsden gestorben

Der britische Gitarrist und Songschreiber Bernie Marsden ist am gestrigen 24. August gestorben. Die erfolgreichste Phase seiner Karriere war sicher seine Zeit bei WHITESNAKE von der ersten EP "Snake Bite" (1978) bis zur "Saints & Sinners" (1982), die die Originalversion des von Marsden mitgeschriebenen Hits 'Here I Go Again' enthält. An diese Zeit versuchte er später mit Formationen wie der MOODY MARSDEN BAND, COMPANY OF SNAKES und M3 anzuknüpfen.

Zu den vielen weiteren Bands und Projekten, in denen Bernie Marsden spielte, gehören ALASKA, BABE RUTH, PAICE ASHTON LORD und kurzzeitig auch UFO. Außerdem veröffentlichte er eine stattliche Anzahl Soloalben.

Bernie Marsden wurde 72 Jahre alt.









Quelle: https://berniemarsden.com