AIWAZ mit erstem Vorgeschmack auf das neue Album

Hammerheart Records präsentiert die erste Single von AIWAZ mit dem Titel 'Cemetary Of Hearts'. Der Song bietet eine eindringliche Mischung aus epischem Doom Metal und emotionaler Tiefe, mit einer herausragenden Produktion und ergreifenden Texten. Das komplette Album "Darrkh… It Is!" erscheint dann am 25. Oktober.

Cemetary Of Hearts

https://www.youtube.com/watch?v=novK7LFqqwI