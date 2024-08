CRIMSON VEIL ist wach

Am 20. September 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das Debütalbum "Hex" der Dark-Alternative-Metal-Band CRIMSON VEIL. Heute gibt es mit 'Awake' eine weitere Kostprobe.



Die Band schreibt dazu:

" 'Awake' beschreibt den Vorgang des Ziehens einer Person durchs Wasser, während man diese langsam ertränkt... Wir mussten das Video daher unbedingt am Meer drehen. Trotz Sonnenaufgang herrschten dort eiskalte Bedingungen! Man kann wirklich sehen, wie herausfordernd das Unterfangen war, was dem Endergebnis zusätzlichen Nervenkitzel verleiht, während die Drohnenaufnahmen die triste Atmosphäre und das Gefühl der Einsamkeit unterstreichen."



Awake







https://www.youtube.com/watch?v=0IX1aWV6t9Q

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: crimson veil hex awake