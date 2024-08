OCEANS spuckt... Gift und Galle?

Am 27. September 2024 erscheint mit "Happy" via Nuclear Blast das dritte offizielle Studioalbum der deutschen Nu-Deathern OCEANS. Zur neuen Single 'Spit' gibt es ein Musikvideo, welches direkt die raue und kernige Stimmung von OCEANS überträgt.



Timo Rotten kommentiert:

"Manchmal ist das Leben scheiße und man möchte einfach alles in Stücke reißen. Genau in diesem Moment haben wir 'Spit' geschrieben. Viel Spaß mit diesem Song. Er ist perfekt, um das Haus zu putzen, zu trainieren oder ein Auto mit einem Baseballschläger zu zertrümmern."



"Happy" Trackliste:



01. Parasite

02. Spit

03. Click Like Share

04. Let It Burn

05. Self Doubt 24/7

06. Happy

07. Slaved To The Feed

08. Breed Consume Die

09. The Birth Of Death

10. Father

11. In The End There's Always Pain



Spit







https://www.youtube.com/watch?v=R9OILDvMmMk

