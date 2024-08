AD INFINITUM übt Verzicht

Am 11. Oktober 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Abyss" von AD INFINITUM. Heute ist mit 'Surrender' das nächste Video am Start.



AD INFINITUM über 'Surrender':

" 'Surrender' ist der Song, auf den wir seit dem Moment gewartet haben, als wir ihn geschrieben haben. Hier machen wir einfach unser Ding, ohne Grenzen, Boxen oder Erwartungen von Außenstehenden - kompromisslos. Der Song ist gepaart mit einem Musikvideo, das in eine andere Form der Kunst übergeht und perfekt zur Stimmung passt. Wir sind gespannt, wie die Leute es aufnehmen werden!"



Surrender







https://www.youtube.com/watch?v=gDwvnApQpB8

