Der Titel ist Programm!

Sechs lange Jahre mussten die MAJESTICA-Fans auf eine Fortsetzung der Reise warten, die 2019 mit "Above The Sky" begonnen hat. Wobei – so ganz richtig ist das natürlich nicht. 2020 gab es ja das traumhafte Weihnachtsalbum "A Christmas Carol", das ich natürlich nicht unterschlagen will. Jetzt ist die Band in den "Power Train" eingestiegen und lädt uns zu einer rasanten Fahrt ein – lasst euch nicht von der gemütlich aussehenden Dampflok täuschen!



Schon das Video zum Titeltrack macht Lust, in den Power Train einzusteigen, zusammen mit dem Video zu 'A Story In The Night' ist direkt klar, was wir von der neuen Platte zu erwarten haben: Power in allen Bereichen! Da ist nicht nur Tommy mit seiner unfassbaren Stimme, sondern auch die komplette Instrumentalfraktion lässt nichts anbrennen.



Track Nummer zwei 'No Pain, No Gain', mit leichten Anklängen an SONATA ARCTICA, spielt sich mit seinem tollen Gitarrenriffing und einem ins Ohr gehenden Refrain auch direkt in meine Gehörgänge. Das rasant-epische 'Battle Cry' punktet unter anderem mit tollen Chören und verbreitet ein bisschen Wikingerfeeling. Beim "megatruen", eingängigen 'Megatrue' grüßen Bass und Drumming MANOWAR oder HAMMERFALL. Eine ganz starke Hymne!



Insgesamt erwarten uns zehn epische, symphonische, hymnische, aber auch rasante Songs, die perfekt auf Tommy abgestimmt sind. Hier kann er ein ums andere Mal zeigen, wie unglaublich stimmgewaltig er ist und jedem Song seinen ureigensten Stempel aufdrücken. Ein besonders tolles Beispiel ist das vollkommen abgedrehte - im positiven Sinne gemeint! - 'My Epic Dragon'. Der absolute Frisurenzerstörer, einfach unfassbar! Und das galoppierende Drumming! Mit 'Thunder Power' und 'A Story In The Night' geht es direkt im selben Stil weiter, alles immer begleitet von weiterem epischen Drumming. Ich frage mich ernsthaft, ob Joel Kollbergs Drumset die Aufnahmen unbeschadet überlebt hat.



Einen leicht poppigen Ausflug in die Achtziger Jahre erleben wir bei 'Go Higher', ebenso gut ins Ohr geht das melodische 'Victorious'. Mit dem finalen, fast schon hymnischen Song, der den bezeichnenden Titel 'Alliance Anthem' trägt und mich ein wenig an STRATOVARIUS erinnert, ist die rasante Fahrt beendet und ich steige mit einem breiten Grinsen aus dem "Power Train" aus. Die Fahrkarte für die nächste Rundfahrt ist schon gelöst...



Man merkt jeder einzelnen Note an, mit wieviel Herzblut sie geschrieben worden ist. Auch wenn ich Tommys Ausstieg bei SABATON natürlich bedaure, so ist es doch ein Schritt, den ich gut nachvollziehen kann. Bei all seiner Begeisterung, mit der er seine Coversongs - aus den unterschiedlichsten Bereichen, von ABBA über GARY MOORE oder DISNEY bis DEEP PURPLE - produziert, es ist doch etwas anderes, eigene Musik zu veröffentlichen. Insofern war es ein logischer Schritt, sich darum zu kümmern, MAJESTICA wieder aufleben zu lassen. Wie er im Interview mit Maik Englich sagt: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"



Gut, dass er sich für das JETZT! entschieden hat. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, in diesen Zug einzusteigen und fröhlichen, epischen Power Metal zu genießen. Abfahrt!