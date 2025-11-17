1914 - Viribus Unitis

Viribus Unitis

Mehr über 1914

Genre:
Death Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Napalm Records
Release:
14.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. War In (The Beginning Of The Fall)
    2. 1914 (The Siege Of Przemy&#347;l)
    3. 1915 (Easter Battle For The Zwinin Ridge)
    4. 1916 (The Südtirol Offensive)
    5. 1917 (The Isonzo Front)
    6. 1918 Pt 1: WIA (Wounded In Action)
    7. 1918 Pt 2: POW (Prisoner Of War)
    8. 1918 Pt 3: ADE (A Duty To Escape)
    9. 1919 (The Home Where I Died)
    10. War Out (The End?)

