[SOON] lädt zur Jahresabschluss-Show

Die Hamburger Dark Metaller [SOON] laden am 28.12.2024 zum jährlichen Abschluss-Konzert in den Maria's Ballroom (Lasallestr.11, 21073 Hamburg). Mit dabei sind die Modern Metaller von EVE OF ALANA sowie die Hard Rocker SUNDAY FACTORY. Einlass ist um 20:00 Uhr, los geht es um 20:30 Uhr. Karten gibt es unter Tix for Gigs oder bei Eventim.

