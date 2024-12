Neue Single von HESPERIA

Die zweite Singleauskopplung von dem, am 17.01.2025 erscheinenden Album "Fra li Monti Sibillini (Black Medieval Winter over the Sibylline Mounts)", ist jtzt als Lyricvideo bei Youtube online. Das Einmannprojekt HESPERIA veröffentlicht den Song 'Mons daemoniacus: Nero paese de la scomunica' dort via Hammerheart Records.









Quelle: HESPERIA Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: hesperia black metal