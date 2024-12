Neues Video von CRYPTOSIS

Die niederländischen Trash Metaller CRYPTOSIS haben ein Video auf Youtube zum Song 'Faceless Matter' veröffentlicht. Der Track wird auf dem für das am 07.03.2025 erscheinende Album "Celestial Death", welches via Century Media herausgebracht wird, sein.



Die Band zu 'Faceless Matter' :



"Mit 'Faceless Matter' eröffnen wir das neue Album „Celestial Death“. Der Song taucht in eine Zukunft ein, in der die Individualität verblasst und die Menschen Teil eines kollektiven Geistes werden, der vom Verlust des Selbst verfolgt wird. Dieser Track bringt einen dunkleren, schwereren und symphonischeren Sound. Willkommen in der neuen Ära von Cryptosis“









Quelle: Century Media Redakteur: Norman Wernicke Tags: cryptosis