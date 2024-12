KRYPTAN mit erster Single vom neuem Album

Es gibt neuen Atmospheric Black Metal von KRYPTAN. Die Schweden haben den ersten Song des, für den 14.02.2025 angekündigten, Albums "Violence, Our Power" auf Youtube veröffentlicht. Mit 'Vägen Till Våld' bekommen die Fans der dunklen Musik einen ersten Eindruck auf den, via Edged Circle Productions, angekündigten Langspieler.



"Violence, Our Power"

1 The Unheard Plea from Thousands of Broken Hands (intro)

2 I Hope They Die

3 Vägen Till Våld

4 The Miracle Inside

5 Purge

6 Violence, Our Power

7 Det Är Döden Som Krävs

8 Let Us End This