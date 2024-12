GEWINNSPIEL: Gewinnt eine IRON MAIDEN-Jacke von Capricorn Rockwear!

So kurz vor Weihnachten haben wir ein absolutes Highlight für euch auf dem Gabentisch. "Killers" - die zweite Platte von IRON MAIDEN und die Heimat solcher Evergreens wie 'Wrathchild', 'Murders In The Rue Morgue' oder 'Purgatory' und die letzte MAIDEN-Platte mit Paul Di'Anno (R.I.P.) am Mikrophon - ein Klassiker durch und durch. Und das gibt es nun auch als Jacke!

Gemeinsam mit Capricorn Rockwear verlosen wir eine hochwertige IRON MAIDEN-Kapuzenjacke in der Größe XL für euch!

Die im klassischen Design gehalteneiron maiden-Jacke besticht durch seine hohe Qualität und Detailverliebtheit:

- Gestickte Logos auf der Brust, dem Kragen und dem Rücken

- Geprägte schwarze Ösen mit Iron Maiden Schriftzug

- YKK-Reißverschluss in schwarz mit Iron Maiden Rubber Puller

- Smartphone Tasche und Hidden Pocket mit Reißverschluss

- Geprägtes Taschenlabel

- Hochschließender Kragen mit gestickter Axt- 400 gr. /m² Außen Stoff, 150 gr. /m² bedrucktes Innenfutter in Rot.

- Abnehmbare Kapuze

- 80 % Baumwolle 20 % Polyester

Weitere Abgaben und Fotos findet ihr hier.

Ihr wollt dieses Teil haben? Das machen wir möglich! Unter allen Einsendungen verlosen wir ein Exemplar in XL - Ihr müsst uns nur folgende Frage beantworten:

Was verbindet ihr persönlich mit "Killers" und PAUL DI'ANNO?

Schreibt uns dazu gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 23.12.2024.



Mehrfach-Einsendungen werden automatisch ausgeschlossen - Wir wünschen euch viel Glück!

Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp