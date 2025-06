Zweites Album von MORTUAL Anfang Juli

Die Death Metaller aus Costa Rica wedren dam 4. Juli 2025 den Nachfolger von "Evil Incarnation" mit dem Namen "Altar Of Brutality" auf die Welt loslassen. Es gibt auch schon zwei Hörproben, hier ist die erste mit dem Titel 'Skeletal Vortex':

Und eine zweite namens 'Necromany Ritual':

Hier ist die Trackliste des Albums:

Mortuary Rites

Necromancy Ritual

Divine Monstrosity

Dominion Of Eternal Blasphemy

Fiendish Visions

Skeletal Vortex

Altar Of Brutality

Ecstasy Of Death

Das Album wird bei Nuclear Winter Records erscheinen.