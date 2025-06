Seit heute ist ein Textclip zum Titelstück der aktuellen EP "Look To The Skies" der Thrash-Metal-Formation CRÜZER aus Kanada online.







https://www.youtube.com/watch?v=bvTh1eWEJZ0

