Zweiter Vorab-Track von AZKETEM
24.11.2025 | 22:05
Die deutschen Black Metaller AZKETEM stellen am 12. Dezember ihr drittes Album in die Läden, welches auf den Namen "Amid" hört und via Darkness Shall Rise Productions veröffentlicht werden wird.
Einen zweiten akustischen Vorgeschmack liefert euch die Kombo mit dem Song 'End It All':
End It All
https://www.youtube.com/watch?v=zIiNnfJ53HE
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- azketem amid end it all darkness shall rise productions
