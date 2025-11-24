Weiterer neuer Song von BLOOD RED THRONE

Die norwegische Death Metal-Band BLOOD RED THRONE hat einen weiteren Song aus ihrem kommenden neuen Album "Siltskin" vorgestellt, das am 5. Dezember 2025 über Soulseller Records erscheinen wird.

Hört euch 'Vermicular Heritage' hier an:

Vermicular Heritage

https://www.youtube.com/watch?v=JAVgEF2rplc