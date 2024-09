Für das am 19. und 20. Juli im Kölner Tanzbrunnen stattfindende AMPHI FESTIVAL wurde gerade die zweite Bandwelle bestätigt.

Neu dabei sind:

- LORD OF THE LOST

- SUICIDE COMMANDO

- KLANGSTABIL

- ROME

- [X]-RX

- QUAL

- THE NOSFERATU

- WISBORG

- DUCTAPE

- ABU NEIN

- BLOODY DEAD AND SEXY

- ALIEN VAMPIRES