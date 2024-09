Neues Album von AUTUMN BRIDE

Die Wiener Symphonic Metal-Band AUTUMN BRIDE veröffentlicht am 27. September ihr zweites Album "Bedtime Stories" via FFS Labelservice. Die Band um Suzy und Max Fingernagel, Alexander Schmid und Ken Straetman sorgte in der Szene mit ihrem 2021 erschienenen Debütalbum "Undying" schon für Aufsehen und Begeisterung, Touren folgten mit u.a. Visions of Atlantis.

Am 7. Dezember folgt ein Konzert in Wien in der Szene.

Trackliste "Bedtime Stories":

1. Lilith

2. Underworld

3. The Wolf

4. Bedtime Stories

5. Ashes to Ashes

6. Sparks

7. H.eart.H

8. Your Hand

9. Foreign Flames

10. Northwind