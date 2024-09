FROZEN CROWN und die kriegerischen Herzen

Vom neuen Album "War Hearts" der italienischen Power-Metal-Band FROZEN CROWN, das am am 18. Oktober 2024 via Napalm Records erscheint, gibt mit dem Titeltrack eine neue Single-Veröffentlichung, inklusive Musikvideo.



https://www.youtube.com/watch?v=33RymmnooCU

