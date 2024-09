FUTURE PALACE: Neues Album

Die dreiköpfige Berliner Hardcore/Alternative-Band FUTURE PALACE veröffentlichte am 06.09.2024 das neue Album "Distortion". Das Album ist auf allen gängigen Streamigplattformen verfügbar, sowie als CD und Vinyl.

Prominente Themen des Albums sind der Umgang mit verschiedenen psychischen Krankheiten, mit welchen Sängerin Maria Lessing teils selbst schon kämpfte. Für das Album konnten die Berliner auf prominente Unterstützung zählen. Julian Breucker und Christoph Wieczorek von ANNISOKAY produzierten das Album. Für 'The Echoes Of Disparity' wurde Sängerin Charlie Rolfe von AS EVERYTHING UNFOLDS dazugeholt.

Zusätzlich zum neuen Album steht eine Headline-Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich an. Als Support haben sie OUR PROMISE, eine weitere vielversprechende deutsche Metalcore-Band aus Stuttgart mit dabei. Auf der ersten Hälfte der Tour unterstützt außerdem REVNOIR, auf der Zweiten SEVEN BLOOD. Tickets sind auf der offiziellen Bandwebsite erhältlich.

17.10. Nürnberg, DE @Hirsch

19.10. Budapest, HU @Analog Music Hall

22.10. Rague, CZ @Rock Cafe

23.10. Warsaw, PL @Hydrozagadka

24.10. Gdansk, PL @Drizzly Grizzly

26.10. Helsinki, FI @On the Rocks

28.10. Stockholm, SWE @Kollektivet Livet

29.10. Copenhagen, DK @Pumpehuset

30.10. Oslo, NO @John Dee

31.10. Gothenburg, SWE @Musikens Hus

01.11. Hamburg, DE @Gruenspan

02.11. Bremen, DE @Schlachthof

28.11. Hannover, DE @Musikzentrum

29.11. Frankfurt, DE @Batschkapp

30.11. Köln, DE @Kantine

02.12. Paris, FR @Supersonic Records

04.12. London, UK @The Garage

05.12. Manchester, UK @Rebellion

06.12. Antwerp, BE @Trix

07.12. Amsterdam, NL @Melkweg

09.12. Stuttgart, DE @Club Cann

10.12. Bern, CH @Stellwerk

12.12. Zürich, CH @Dynamo

13.12. München, DE @Backstage Werk

15.12. Berlin, DE @Huxleys