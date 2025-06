Zwei weitere Bands zum HELL OVER HAMMABURG

Das HELL OVER HAMMABURG vermeldet für seine Ausagbe 2026 zwei weitere Zugänge, die da wären:

WINSELMUTTER (D)

Sie sind das, was bleibt, wenn Verzweiflung auf Wut trifft. Die brachialen Auswürfe der niedersächsischen Black Metaller*innen berichten von Verfall, Leid und dem bitteren Nachgeschmack falscher Erlösung. Angeführt von der Winselmutter herself, erhebt sich die Band wie eine Erscheinung aus Albträumen. Als sich vor einem Jahr die Bandmitglieder aus Oldenburg und Osnabrück zusammentaten, war ihnen der Weg ungewiss – sie kannten nur das Ziel: roher, kompromissloser Black Metal, umwoben von seltsamer Kauzigkeit. Soeben veröffentlicht: das sensationelle Debütalbum “Schattentod in der Leibeswelt”. PS.: Achtung – warm anziehen und vorsorglich Testament aufsetzen! Denn: Die Begegnung mit einer Winselmutter gilt stets als böses Vorzeichen für den Tod eines Menschen…

PALANTYR (F)

Speed Metal aus Frankreich! Unerbittlicher Stahl! Aus Thionville kehren PALANTYR – bis August 2024 unter dem Namen Destrukt bekannt – mit voller Wucht zurück. Athenas kommandierende Stimme führt den Angriff an und ruft die Speedfreaks zum Großeinsatz. Im Gegensatz zu vielen Bands, die sich ausschließlich auf die Vergangenheit konzentrieren, haben PALANTYR neue Pfade eingeschlagen, indem sie die Wildheit von Mystik, die epische Großartigkeit von Smoulder und die rohe Heavy-Metal-Aggression von Blood Star, Tower und Iron Griffin vermischen. Das Ergebnis? Ein perfekter Sturm aus Geschwindigkeit, Melodie und Feuerkraft.

Alle bisherigen Bands auf einem Blick:

ATLANTEAN KODEX (D), FORTERESSE (CAN), CHRISTIAN MISTRESS (USA), SLINGBLADE (S), ARGUS (USA), HYSTERESE (D), THIS GIFT IS A CURSE (S), SUN WORSHIP (D), (DOLCH) (D), TEMPLAR (S), MEGA COLOSSUS (USA), NIGHT (S) & VOLLMONDPROZESSION (CH)

Tickets gibt es hier:

High Roller Records:

https://www.hrrecords.de/HELL-OVER-HAMMABURG-Vol-XII-Festival-Ticket_1

Cudgel:

https://www.cudgel.de/produkt/ticket-hell-over-hammaburg-festival-2026/

Van Records:

https://van-records.com/Hell-Over-Hammaburg-Festival-2026-Ticket

Dying Victims:

https://dyingvictims.com/index.php?id_product=14311&rewrite=ticket-hell-over-hammaburg-2026-no-free-shipping&controller=product&id_lang=1

sowie in der Plattenkiste Hamburg