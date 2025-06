AIRBOURNE auf

AIRBOURNE kommt im Februar und März 2026 auf Tour.

Die Termine führen die australischen Hard Rocker Anfang in sechs Städte in Deutschland. Mit dabei haben die Jungs dann aller Voraussicht nach auch Material vom Nachfolge-Album ihrer sechs Jahre alten Scheibe "Boneshaker". Die neue Platte soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Hier die Dates:

03.02.26 München - TonHalle

07.02.26 Berlin - Columbiahalle

14.02.26 Hamburg - Georg-Elser-Halle

20.02.26 Köln - Palladium

08.03.26 Wiesbaden - Schlachthof

09.03.26 Saarbrücken - Garage