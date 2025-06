MOB RULES mit neuem Video

Das neue Album "Rise Of The Ruler" der norddeutschen Power-Metaller MOB RULES erscheint am 22. August 2025 über ROAR. Mit 'Trial And Trail Of Fear' hat die Band ein weiteres Musi-Video veröffentlicht.



Sänger Klaus Dirks zu 'Trial And Trail Of Fear':

" Der Song basiert auf walzenden Heavy Metal-Riffs und erzeugt eine epische Atmosphäre. Textlich geht es um ein Szenario, das viele nachempfinden können: Man kennt das Gefühl, sich kopfüber in eine neue Herausforderung zu stürzen, nur um dann völlig überwältigt zu sein und mit aller Kraft darum zu kämpfen, weiterzumachen."



Trial And Trail Of Fear







https://www.youtube.com/watch?v=iFqWqqA6lSw

