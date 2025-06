FRONT ROW WARRIORS als Herzensbrecher

Am 11. Juli 2025 veröffentlicht die Stuttgarter Melodic Heavy Metal Band FRONT ROW WARRIORS ihr zweites Studioalbum "Running Out Of Time" über RPM-ROAR. Mit 'Heartbreaker' hat die band jetzt eine Cover-Version von PAT BENATARS Hitsingle veröffentlicht.



FRONT ROW WARRIORS-Sängerin Elkie Gee kommentiert:

"Ich habe mich sofort in 'Heartbreaker' und Pat Benatars Stimme verliebt. Viele Songs kamen und gingen, aber 'Heartbreaker' hat nie seine Faszination für mich verloren, und es hat mich immer gereizt, diesen Song nicht nur zu covern, sondern ihm ein neues Gesicht zu geben. Letztendlich haben wir dem Song unseren ganz eigenen Front Row Warriors-Mix verpasst – energetischer Rock aus tiefstem Herzen, mit einer Prise Metal und raffinierten Keyboard-Harmonien. Und als i-Tüpfelchen gibt es ein brandneues Live-Video dazu, frei nach Gustav Mahler: "„In jeder Aufführung muss das Werk neu geboren werden."



Heartbreaker (PAT BENATAR Cover)







https://www.youtube.com/watch?v=7t37_D3fQ4s

