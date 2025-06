RAUHBEIN: exklusives Konzert in Hamberg (Baden-Württemberg)

Am 19. Juni 2025 laden RAUHBEIN und CALVA Rocks zu einem unvergesslichen Abend voller Musik und Emotion ein. Motto der Veranstaltung: "Ein Leben ist nicht genug – ich will mehr als nur gut!"



Es erwartet euch in Hamberg ein Fan-Event:



- Exklusives Live-Set von RAUHBEIN in intimer Atmosphäre

- Zwei Getränke inklusive (Bier oder Softdrink)

- Burger oder vegetarische Alternative

- 100% Nähe (kein Fotograben - nur Musik, Herz und Gänsehaut)!



Veranstaltungsort:



75242 Hamberg/Neuhausen (Baden-Württemberg)

Grüner Wald (Biergarten)

Hauptstraße 2



Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr





Nur 140 Tickets – exklusiv im Vorverkauf: Tickets sichern im RPM-Mailorder





Die Welle (vom Album "Adrenalin")







https://www.youtube.com/watch?v=bLLo6WlXzio

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rauhbein adrenalin die welle fan event hamberg