Neuigkeiten von STYX

Am 18. Juli 2025 erscheint via Alpha Dog 2T/Universal Music mit "Circling From Above" das achtzehnte Studioalbum von STYX. Der erste Song daraus, 'Build And Destroy' ist gerade erschienen.



An "Circling From Above" haben alle sieben Mitgliedern der Band, darunter Gründungsgitarrist/Sänger James "JY" Young (liebevoll "The Godfather of Styx" genannt), Gitarrist/Sänger Tommy Shaw, Original-Bassist Chuck Panozzo, der langjährige Schlagzeuger Todd Sucherman, Keyboarder/Sänger Lawrence Gowan, Gitarrist/Sänger Will Evankovich und Bassist Terry Gowan, mitgewirkt.



Lawrence Gowan, der den Leadgesang übernahm, erklärt:

"Diese kleine Melodie in 'Build And Destroy' habe ich immer wieder gesungen. Auch wenn wir nicht über diesen Teil singen, dachte ich, das wäre ein guter Titel. Die Melodie fühlt sich an wie ein kleines 'Star Trek'- oder 'Twilight Zone'-Ding - nur ein kleiner Hinweis, der den Titel unterstreicht.

Shaw und Evankovich stürzten sich in die Arbeit, um die Strophen auszufeilen und den Text zu vervollständigen, und in nur eineinhalb Tagen war der Song fertig. Wir wussten, dass er stark war. Auch wenn es der vorletzte Song war, den wir fertigstellten, fühlte er sich wie ein schneller Einstieg in das Gesamtthema des Albums an."



In einem zufälligen Moment im Studio kam das Gespräch auf eine App, die verlassene Satelliten aufspürt, diese stillen Relikte einstiger Ambitionen. Daraus entstanden die Tracks - darunter der Titelsong und 'Build And Destroy'.



Tommy Shaw kommentiert:

"Als sie in den Weltraum geschossen wurden, waren diese Satelliten der Traum und der Ehrgeiz von jemandem, eine einst hochmoderne Technologie, die nun ziellos durch die Atmosphäre schwebt. Sie haben ihren Zweck erfüllt und wurden weggeworfen. Es ist eine Einöde da oben, aber sie wurden einst mit Liebe geschaffen. Wir sind alle Menschen, und wer kann schon sagen, dass unser Liebesprojekt besser ist als das von jemand anderem?"



Wenn man sich das Albumcover genauer ansieht, dann sieht man, wie sich diese thematische Ouvertüre entfaltet. Tausende von Staren - die speziell wegen ihrer überragenden Fähigkeit, mit ihren Flugmustern zusammenzuarbeiten, ausgewählt wurden - in der Form eines einzigen Vogels, der über einer baufälligen Satellitenschüssel schwebt.



"Circling From Above" Trackliste:



01. Circling From Above

02. Build And Destroy

03. Michigan

04. King Of Love

05. It's Clear

06. Forgive

07. Everyone Raise A Glass

08. Blue Eyed Raven

09. She Knows

10. Ease Your Mind

11. The Things That You Said

12. We Lost the Wheel Again

13. Only You Can Decide





Build And Destroy







https://www.youtube.com/watch?v=ej6-Tt5Xpyc

