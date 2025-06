DEVOURING FAMINE mit neuem Album

Das düstere Soloprojekt DEVOURING FAMINE, ins Leben gerufen vom gleichnamigen Künstler aus Kalifornien, meldet sich mit einem neuen, Werk zurück. Mit "Chains Slavery Filth" präsentiert der Musiker bereits das fünfte Kapitel seines seit 2022 bestehenden Schaffens – ein Konzept, das sich tief in den Abgründen menschlicher Existenz, sozialer Missstände und psychischer Zerrüttung verwurzelt hat.







"Chains Slavery Filth" Trackliste:





01-Obey

02-Altars of the Blind Masses

03-Slavery of Flesh and Spirit

04-Chains Slavery Filth

05-This Is Not Black Metal for a Mediocre Mind

06-Nothing Beyond This Cage

07-Waiting for Someone I've Long Forgotten

08-Mediocre Man

Quelle: DEVOURING FAMINE Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: devouring famine chains slavery filth