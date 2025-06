Neue Single von AVERSIONS CROWN

Aus Australien kommen neue Deathcore-Töne von AVERSIONS CROWN, denn die Band um Frontmann Alex Teyen hat eine neue Single via Nuclear Blast Records veröffentlicht. 'A Voice from the Outer Dark' knüpft an das letzte Album "Hell Will Come for Us All" (2020) an und bekam auch bei YouTube ein Video spendiert.









A Voice from the Outer Dark (OFFICIAL MUSIC VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=elFntHFJdpg

Quelle: Nuclear Blast Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: aversions crown a voice from the outer dark