Eigensinnig wie eh und je, kultig auf alle Fälle.

Bei meinen früheren Explorationen auf den unterschiedlichen Label-Pages bei Bandcamp.com bin ich diverse Male bei den Releases von Satanath Records stehengeblieben. Leider hat die Plattenfirma aus Georgien nach wie vor nicht die besten Vertriebsmöglichkeiten, allerdings verfügt sie mittlerweile über einen richtig üppigen Katalog, der vor allem Freunden extremerer Klänge in vielen Teilen richtig zusagen dürfte. Seinerzeit bin ich schließlich auch auf COMATOSE aufmerksam geworden, eine ambitionierte Truppe von den Philippinen, deren eigenwilliger Mix aus Thrash und Death Metal mit seinen kurzen schwarzmetallischen Einsschüben definitiv etwas Eigenes mitbringt - und das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert.



"The Unhallowed Congregation" ist erst die dritte Scheibe (zwei EPs, eine Split und die beiden Demos nicht mitgerechnet) des recht erfahrenen Quartetts, Da COMATOSE bereits seit 2003 den Underground unsicher macht, mag dies in der Bilanz nicht allzu üppig erscheinen, allerdings muss man gleichzeitig auch klar benennen, dass die Band in den vergangenen 22 Jahren ausschließlich Qualität abgeliefert hat und mit ihrer eigensinnigen Herangehensweise immerzu den Nagel auf den Kopf getroffen hat.



"The Unhallowed COngregation" bildet da keine Ausnahme, auch wenn die Asiaten in einigen Passagen durchaus gewöhnungsbedürftig zu Werke gehen und ihr rauer Mix aus VENOM, CELTIC FROST und Old-School-Death einige sehr unkonventionelle Resultate hervorbringt. 'Eternal Life Eternal Lies' beispielsweise trümmert auf der einen Seite ungestüm und entschlossen, wird dann aber von einigen merkwürdigen Breaks durchsetzt, deren Sinn sich erst mit der Zeit erschließt. Der Titelsong wiederum ist eine klare Hommage an HELLHAMMER, aber in einem durchaus thrashigeren Setting, was gerade im angedeuteten Chorus verwirrt, mit der Zeit aber richtig gut gefällt. In straighteren Stücken, wie 'Descent To Necropolis' und 'Face The Reaper', gibt es in Ansätzen sogar klassisches Metal-Riffing, wenn auch düster gefärbt, aber durchaus mit einigen Referenzen an die britischen Ursprünge.



"The Unhallowed Congregation" ist ein ungewöhnliches Old-School-Album, quirlig, unruhig, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, letztlich aber dennoch interessant, unterhaltsam und originell. COMATOSE wird den Exotenstatus alleine der Herkunft halber schwer loswerden. Die Band macht aus der Not jedoch eine Tugend und geht auch musikalisch weiter ihrer eigenen Wege - und die führen diesmal erneut überzeugend zum Ziel.