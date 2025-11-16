Zwei Dirks. Zwei Bands. Eine Mission  DOUBLE-D UNLIMITED!

Was passiert, wenn zwei Musiker, die nicht nur denselben Vornamen, sondern auch denselben

Drang nach ehrlicher Rockmusik teilen, gemeinsame Sache machen?

Ganz klar  es wird laut, leidenschaftlich & handgemacht  es wird DOUBLE-D UNLIMITED!

Die Idee dazu entstand ganz beiläufig im Studio:

Jens Ludwig, Gitarrist der Power-Metal-Ikonen Edguy, bemerkte mit einem Schmunzeln, dass

zwei Dirks  Dirk Faulstich (DIRCH) und Dirk Dykes Müller (DYKES)  doch eigentlich mal

gemeinsam auftreten müssten.

Aus diesem spontanen Gedanken wurde Realität  und mit dem Titel Double-D Unlimited

war auch gleich die perfekte Überschrift gefunden.

Der Name bringt nicht nur beide Bands auf den Punkt, sondern steht zugleich für das, was das

Publikum erwartet: grenzenlosen Spaß, Energie und echten Rock ohne Kompromisse.

Gemeinsam mit dem Special Guest Unlimited wird dieser Abend zu einem absoluten Highlight



für Freunde handgemachter Musik  drei Bands, drei Charaktere, ein Ziel: pure Rock-

Leidenschaft live erleben!

21. Februar 2026, Beginn: 20:00 Uhr

Saal Heil, Ulmbach

DIRCH | DYKES | Unlimited

Präsentiert von powermetal.de, FFM-Rock, Rocklenz, MetalWerner.de & The Wicked Witch Entertainment

Tickets und weitere Details findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters

DIRCH  Hardrock mit Herz, Haltung und Geschichte



DIRCH, die Band um Dirk Faulstich aus Fulda, steht für authentischen, melodischen Hardrock

mit dem Geist der 80er  rau, kernig und mitreißend.

Nach über 30 Jahren in der RocknRoll-Welt  unter anderem bei JAM oder Kain Adams 

gründete Dirk sein eigenes Projekt und veröffentlichte 2021 das Debütalbum First We Rock.

Mit diesem Album gelang DIRCH im März 2021 der Sprung in den Newcomer-Stream von Radio

BOB!, begleitet von Berichten in den Szene-Magazinen Rock Hard, Metal Hammer und Deaf

Forever.

Auch live setzte die Band Akzente: Das Live-Debüt gab es 2023 bei den Rhön Rock

Thundernights, gefolgt vom gefeierten Auftritt beim UOB-Festival 2024.

DIRCH war bereits mehrfach in der Tobias Sammet Rockshow bei Radio BOB! zu hören 

unter anderem mit den Singles Anytime und zuletzt im Juli 2025 mit der aktuellen Single

Piece of Me, bei der Jens Ludwig (Edguy) das Gitarrensolo beisteuerte und Schaffi (FA/KE)

als Gastsänger zu hören ist  eine Kombination, die für ordentlich Druck sorgt.

DYKES  Aus einer spontanen Idee wurde eine echte Band



DYKES rund um Dirk Dykes Müller, Mitgründer des UOB-Festivals (Ulmich om Braand), ist

ein Paradebeispiel dafür, wie aus einer simplen Idee etwas Großes entstehen kann.

Am Anfang stand lediglich der Gedanke, ein markantes Riff als musikalisches

Erkennungszeichen für das Festival zu schreiben.

Doch aus dieser Idee wurde schnell mehr: ein kompletter Song  Forever UOB , eine

Studioaufnahme, ein Live-Auftritt und schließlich eine Band.

Ohne Plan oder große Absicht, aber mit viel Begeisterung und Herzblut, wuchs DYKES ganz

natürlich zusammen.

Der Song Forever UOB, komponiert von Dirk selbst, wurde mit der Unterstützung von Jens

Ludwig (Edguy) zu einer professionellen Produktion veredelt  Jens fungiert seither als

musikalischer Mentor und sitzt bei den Live-Auftritten am Schlagzeug.

Wenn der Edguy-Gitarrist am DYKES-Schlagzeug verhindert ist, übernimmt Nick Liebau

souverän die Drums.

Die Festival-Hymne Forever UOB schaffte es sogar ins Hauptprogramm von Radio BOB! 

ein Meilenstein, der den Song weit über die Festivalgrenzen hinaus bekannt machte.

Mit Ilona Kochanski an der Lead-Gitarre und Gunnar Goldbach am Bass liefern DYKES

energiegeladenen Metal mit starkem 80s-Flair.

2024 folgte die zweite Single Riding Free, inklusive Musikvideo.

Die Live-Version, aufgenommen beim Benefiz-Rock 2024, erschien pünktlich zum UOB 2025

und zeigt eindrucksvoll die Bühnenenergie der Band.

Beide Songs  Forever UOB und Riding Free  laufen mehrmals wöchentlich im

Programm von laut.fm  Rays Franken Rock,

wo sie sich fest in der Playlist etabliert haben.

2025 feierte zudem der neue Song Shout It Out seine erfolgreiche Live-Premiere  aktuell

befindet sich dieser Titel in der Studio-Produktion und wird im Frühjahr 2026 erscheinen.

UNLIMITED  Frischer Wind mit viel Herzblut



Die fünfköpfige Band UNLIMITED steht für authentischen, handgemachten Rock, der durch

Spielfreude und Leidenschaft überzeugt.

Sie traten beim Steinau Vision Song Contest 2025 für den Ort Marjoß an  und gewannen den

Wettbewerb souverän.

Mit jugendlicher Energie, musikalischem Können und echter Freude am Musikmachen haben

sich Unlimited in kürzester Zeit einen Namen in der regionalen Rockszene gemacht.







Quelle: DYKES ROCKS Redakteur: Andre Schnittker Tags: dirch dikes unlimited festival