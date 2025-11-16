SATOR kündigt neues Album an
Das italienische Sludge/Doom-Metal-Trio SATOR, hat für den 12.12.2025 ein neues Album angekündigt. Mit Unterstützung von Dusktone wird "The Dying Light" veröffentlicht werden und zeigt sich bereits mit 'Mindfucked' auf YouTube.
"The Dying Light" Trackliste:
01. When The Skies Collapse
02. Mindfucked
03. The Dancing Plague
04. Electric Rain
05. Purify
06. Dissolve
SATOR - "Mindfucked" (OFFICIAL TRACK)
https://www.youtube.com/watch?v=Vf54cU7Vg3s
SATOR Facebook
Norman Wernicke
sator mindfucked the dying light
