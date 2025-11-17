DARTAGNAN weitet Jubiläum zur Tour aus

Seit zehn Jahren ziehen die Folk Rocker von DARTAGNAN mit ihren Liedern durch die Lande! Eine Dekade voller Abenteuer, unvergesslicher Konzerte, Schweiß, Tränen und vor allem unendlich viel Freundschaft. 2026 jährt sich die Veröffentlichung ihres ersten, mit Gold ausgezeichneten Albums "Seit an Seit" zum zehnten Mal und dieses Jubiläum soll gleich doppelt gefeiert werden!

Nach großer Resonanz auf das eigene "HELDENFEST" in Wuppertal hat die Band kurzerhand beschlossen noch eine ganze Jubiläumstour dranzuhängen! In 13 ausgewählten Städten soll angestoßen werden auf alles was war, alles was ist und alles was noch kommen wird! Begleitet werden sie dabei von STORM SEEKER und DOPPELBOCK, die als Special Guests mit von der Partie sind.

Die Band sagt zur Tour: "Dies ist unser Dank an Euch  die treuen Freunde, die uns seit Jahren begleiten und ohne die all das niemals möglich gewesen wäre. Also erhebt das Glas, ölt die Stimmen und schärft die Schwerter: Heldinnen und Helden, singt mit uns die Hymnen  und feiert 10 Jahre DARTAGNAN! Auf der Helden & Hymnen Tour."

Die Tourdaten:

30.10.2026: Dresden, Alter Schlachthof

31.10.2026: Berlin, Huxley's Neue Welt

06.11.2026: Leipzig, Felsenkeller

07.11.2026: Hamburg, Große Freiheit 36

12.11.2026: München, Muffathalle

14.11.2026: Stuttgart, LKA-Longhorn

19.11.2026: Frankfurt, Batschkapp

20.11.2026: Hannover, Capitol

21.11.2026: Oberhausen, Turbinenhalle 2

27.11.2026: Köln, Carlswerk Victoria

28.11.2026: Nürnberg, Löwensaal