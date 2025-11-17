BLACKTOOTHED auf dem

Der Metal-Rock-Hybrid BLACKTOOTHED wird auf dem "FULL REWIND"-Festival 2026 einen Slot bekommen und Roitzschjora in seinen Bann ziehen. Das Trio aus Leipzig hat eine ganz eigene Mischung, verschiedenster Genres, erschaffen und überzeugte schon den ein oder anderen unserer Redaktion mit phänomenaler Bühnenperformance.



Man darf gespannt sein, wie sich die Band auf den großen Stages schlägt.



Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind blacktoothed